बिल्ली पालने पर परिवार ने जताई आपत्ति, 23 वर्षीय MBBS डॉक्टर ने दे दी जान

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Hyderabad doctor dies by suicide: हैदराबाद में एक छोटी सी जिद के चलते 23 वर्षीय एमबीबीएस पास महिला डॉक्टर ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। दरअसल, उसे घर में एक बिल्ली पालने की चाह थी, लेकिन उसकी इस इच्छा ने घर के भीतर तनाव पैदा कर दिया। इसको लेकर चली आ रही रोज-रोज की बहस, तकरार, तनाव और मुटाव ने अब सब कुछ खत्म कर दिया। युवती ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।
हैदराबाद के अलवाल इलाके में एक 23 वर्षीय महिला डॉक्टर ने कथित तौर पर अपने घर में आत्महत्या कर ली। मृतका ने हाल ही में अपनी MBBS की डिग्री पूरी की थी और वह पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ अपने मेडिकल लाइसेंस के लिए आवेदन कर रही थी।
पुलिस के अनुसार, विवाद की जड़ एक पालतू बिल्ली थी। युवती कुछ हफ्ते पहले एक बिल्ली घर लाई थी और उसकी देखभाल कर रही थी। हालांकि, उसके परिवार वाले स्वास्थ्य कारणों से इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि महिला को हाल ही में सर्दी और खांसी की समस्या हुई थी। शुक्रवार शाम जब महिला की मां और दादी घर से बाहर गई थीं, तब उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
हालाकि इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। हाल के दिनों में महिलाओं की आत्महत्या से जुड़ी कई खबरें सामनें आई हैं।
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