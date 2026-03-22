बिल्ली पालने पर परिवार ने जताई आपत्ति, 23 वर्षीय MBBS डॉक्टर ने दे दी जान

पुलिस के अनुसार, विवाद की जड़ एक पालतू बिल्ली थी। युवती कुछ हफ्ते पहले एक बिल्ली घर लाई थी और उसकी देखभाल कर रही थी। हालांकि, उसके परिवार वाले स्वास्थ्य कारणों से इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि महिला को हाल ही में सर्दी और खांसी की समस्या हुई थी। शुक्रवार शाम जब महिला की मां और दादी घर से बाहर गई थीं, तब उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।