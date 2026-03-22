सूट पहनाया, चश्मा लगाया और… परिवार के 5 सदस्यों के शव मिलने से हड़कंप

पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिससे संकेत मिलते हैं कि अश्वथी लंबे समय से गंभीर मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। उनके पति ने पिछले साल अगस्त में घरेलू कलह और स्वास्थ्य कारणों से आत्महत्या कर ली थी। पति की मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष ने उन्हें ही इसका दोषी ठहराया था। सुसाइड नोट के अनुसार, पति की मौत के एक महीने बाद ही अश्वथी ने अपनी वसीयत तैयार कर ली थी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 'प्रोविडेंस होम' नामक संस्था को दान करने की बात लिखी थी। पुलिस का मानना है कि वह काफी समय से इस आत्मघाती कदम की योजना बना रही थी।