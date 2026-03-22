भारत की विदेश नीति पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का हमला, कहा- “अमेरिका के प्रभाव में काम कर रही सरकार”

Kerala Cm Pinarayi Vijayan: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने एक बार फिर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तीखा सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि भारत जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय मंच पर व्यवहार कर रहा है, वह एक स्वतंत्र देश जैसा कम और किसी बड़े देश के प्रभाव में काम करने वाला राष्ट्र ज्यादा लगता है। एक इंटरव्यू में विजयन ने साफ शब्दों में कहा कि भारत को वैश्विक राजनीति में अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। उनके मुताबिक, अमेरिका की नीतियों पर बढ़ती निर्भरता इस बात का संकेत है कि देश अपनी स्वतंत्र सोच से दूर जा रहा है।