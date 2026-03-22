Middle East में जंग के बीच भारत के लिए अच्छी खबर, एक और LPG कार्गो शिप मंगलुरु पहुंचा

पश्चिम एशिया में जारी इस संघर्ष के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। अमेरिका ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खुला रखने के लिए अपने सहयोगी देशों से सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया था, लेकिन कोई भी देश इसके लिए आगे नहीं आया। हालांकि, अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है, 'अगर ईरान 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके विभिन्न पावर प्लांट्स पर हमला करेगा और उन्हें नष्ट कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी।'