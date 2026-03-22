Pre-Monsoon: मौसम में बड़ा बदलाव, कई राज्यों में 23, 24 और 25 मार्च को बारिश-ओलावृष्टि का IMD Alert

Rain alert issued by IMD
Pre-Monsoon Rain Alert: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक, 23, 24 और 25 मार्च को देश के मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। इस अवधि के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा, वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में चक्रवातीय परिसंचरण के कारण भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी इन तीन दिनों के दौरान गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है।
उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी राज्यों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 23 मार्च को मध्यम वर्षा और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली-एनसीआर और पंजाब-हरियाणा के मैदानी इलाकों में 23 मार्च को आंशिक बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी का अनुमान है। 24 और 25 मार्च को इन क्षेत्रों में मौसम धीरे-धीरे शुष्क होने लगेगा, हालांकि तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। मध्य भारत के विदर्भ और छत्तीसगढ़ के इलाकों में 24 और 25 मार्च को बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है।
पूर्वी भारत के राज्यों में 23 मार्च को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 23 से 25 मार्च के बीच ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। ओडिशा में 24 मार्च तक तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, जिनमें असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं, वहां 23 और 24 मार्च को व्यापक रूप से वर्षा होने का अनुमान है। विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में 24 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 25 मार्च से वर्षा की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है।
दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 23 और 24 मार्च को गरज-चमक के साथ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। इसके विपरीत, केरल और तटीय कर्नाटक के इलाकों में 23 से 25 मार्च के दौरान मौसम मुख्य रूप से गर्म और उमस भरा बना रहेगा। कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में 24 मार्च को विशेष रूप से गर्म हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों में 25 मार्च तक छिटपुट बूंदाबांदी के अलावा मौसम प्रायः स्थिर रहेगा। इन तीन दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है।
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