Pre-Monsoon: मौसम में बड़ा बदलाव, कई राज्यों में 23, 24 और 25 मार्च को बारिश-ओलावृष्टि का IMD Alert

पूर्वी भारत के राज्यों में 23 मार्च को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 23 से 25 मार्च के बीच ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। ओडिशा में 24 मार्च तक तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, जिनमें असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं, वहां 23 और 24 मार्च को व्यापक रूप से वर्षा होने का अनुमान है। विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में 24 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 25 मार्च से वर्षा की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है।