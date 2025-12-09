26 साल बाद पिता के एनकाउंटर का बदला, हैदराबाद हत्याकांड में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

हैदराबाद हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
हैदराबाद में सोमवार को एक रियल एस्टेट एजेंट की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में जहां यह मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा था वहीं अब इस मामले में दशकों पुरानी दुश्मनी का एक नया एंगल निकलकर आया है। खबरों के अनुसार, घटना के मुख्य साज़िशकर्ता चंदन सिंह ने 26 साल पहले हुए अपने पिता के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए इस हत्या को अंजाम दिया था।
मृतक की पहचान 54 वर्षीय जी वेंकट रत्नम के रूप में हुई है। रत्नम हर रोज की तरह सोमवार सुबह भी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गया था। जैसे ही रत्नम बच्ची को छोड़कर निकला भरी सड़क पर 6 बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई और इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि जब रत्नम बेटी को स्कूल छोड़ कर अपने स्कूटर से जा रहा था तभी छह बदमाश ऑटोरिक्शा और मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गए। वो लोग ऑटोरिक्शा को गलत दिशा से लेकर आए और उन्होंने रत्नम का रास्ता रोक लिया। जैसे ही रत्नम ने स्कूटर रोका बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इन लोगों ने एक के बाद एक रत्नम के पेट, पीठ और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए। इसके बाद हमलावरों ने घटनास्थल पर दो बार गोली भी चलाईं और फिर वहां से फरार हो गए।
चौंकाने वाली बात तो यह है कि घटना के कुछ घंटों बाद मुख्य साज़िशकर्ता चंदन सिंह समेत सभी छह बदमाशों ने शाहनज़गंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। शहनाज़गंज पुलिस ने तुरंत जवाहर नगर स्टेशन की पुलिस को इस बात की सूचना दी क्योंकि रत्नम की हत्या का मामला वहीं दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
इसी बीच अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि बदमाशों ने सालों पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। इसके अनुसार चंदन सिंह के पिता का नाम सुदेश सिंह है, जिसे 1999 में एक पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। मृतक रत्नम उस दौरान सुदेश के यहां ड्राइवर का काम करता था। चंदन का मानना है कि रत्नम ने उसके पिता के खिलाफ मुखबिर का काम किया जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। रत्नम के इसी धोखे ने चंदन के मन में बदले की भावना जगाई और उसने बदला लेने की एक पच्चीस साल लंबी सनक पाल ली।
खबरों के अनुसार, चंदन लंबे समय से रत्नम की तलाश कर रहा था। रत्नम जो कि हैदराबाद के जवाहर नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था उसे कुछ हफ्तों पहले ही चंदन ने ढूंढ निकाला। इसके बाद पिछले एक महीने चंदन ने रत्नम का पीछा किया और साथ-साथ उसकी हत्या की योजना बनाना शुरू कर दी। सोमवार सुबह मौका पाकर चंदन ने अपने साथियों के साथ रत्नम पर हमला कर दिया। इन लोगों में चंदन की ऑटो वर्कशॉप में काम करने वाला एक व्यक्ति भी शामिल था। इस हमले में रत्नम की मौके पर ही मौत हो गई।
