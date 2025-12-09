26 साल बाद पिता के एनकाउंटर का बदला, हैदराबाद हत्याकांड में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

इसी बीच अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि बदमाशों ने सालों पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। इसके अनुसार चंदन सिंह के पिता का नाम सुदेश सिंह है, जिसे 1999 में एक पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। मृतक रत्नम उस दौरान सुदेश के यहां ड्राइवर का काम करता था। चंदन का मानना है कि रत्नम ने उसके पिता के खिलाफ मुखबिर का काम किया जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। रत्नम के इसी धोखे ने चंदन के मन में बदले की भावना जगाई और उसने बदला लेने की एक पच्चीस साल लंबी सनक पाल ली।