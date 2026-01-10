कोर्ट में हंगामा, अमित शाह पर गंभीर आरोप… I-PAC ऑफिस में रेड के बाद कैसे बदल गई बंगाल की सियासी तस्वीर?

भाजपा ने पूछा कि क्या राज्य के बाहर की कोई एजेंसी शासन को प्रभावित कर रही है? भाजपा ने कहा- अगर ऐसा है तो यह संविधान के लिए एक सीधी चुनौती है, जहां नौकरशाही एक प्राइवेट एजेंसी को रिपोर्ट करती दिख रही है। पहले भी, हमने नौकरशाहों द्वारा IPAC कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार के कैंपेन का फैसला करने के लिए भेजे गए ईमेल देखे हैं।