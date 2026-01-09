ED कार्रवाई के एक दिन बाद I-PAC की पहली प्रतिक्रिया, जानें छापेमारी को लेकर क्या कहा

ED VS Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद राजनीतिक परामर्श कंपनी I-PAC (Indian Political Action Committee) ने पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। 8 जनवरी को ED ने कोलकाता में I-PAC के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की, जो कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और 'ग्रीन फाइल्स' सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज ले गईं, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया।