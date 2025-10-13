Patrika LogoSwitch to English

‘मैं भी बनना चाहता हूं मुख्यमंत्री’, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने पार्टी की बढ़ाई टेंशन, CM पोस्ट को लेकर सियासत तेज

कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत तेज है। अब कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कह दिया है कि वह भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पूछे जाने पर डॉ. परमेश्वर [&hellip;]

2 min read

बैंगलोर

image

Mukul Kumar

Oct 13, 2025

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। (Photo-IANS)

कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत तेज है। अब कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कह दिया है कि वह भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।

राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पूछे जाने पर डॉ. परमेश्वर ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? प्रदेश के गृह मंत्री ने बेलगावी हवाई अड्डे पर कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का मामला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है।

कांग्रेस आलाकमान उचित समय पर इस संबंध में फैसला करेगा। सभी विधायकों की मंत्री बनने की इच्छा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आलाकमान और मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में फेरबदल और तीन उप-मुख्यमंत्री पदों के सृजन सहित अन्य मुद्दों पर निर्णय लेंगे।

रात्रि भोज का आयोजन आम बात- परमेश्वर

गृह मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच रात्रिभोज का आयोजन सामान्य बात है। भाजपा का इससे कोई लेना-देना नहीं है। वे रट लगा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने हमें दोपहर या रात्रि भोज पर आमंत्रित किया है। ऐसा हर सत्र के दौरान होता है।

पुलिस भर्ती को लेकर दी अहम जानकारी

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में 15,000 पद रिक्त हैं और 4,600 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही, 545 पीएसआई की भर्ती और प्रशिक्षण किया जा रहा है। 402 नए पीएसआई की भर्ती के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि 600 और पीएसआई की भर्ती की जाएगी।

आंतरिक आरक्षण लागू होने के कारण भर्ती नहीं हो पाई थी। अब सभी विभागों में फिर से भर्ती शुरू होगी। आयु सीमा में छूट दी गई है। निरीक्षकों का दो साल में एक बार तबादला करने का नियम लागू किया गया है।

डिप्टी सीएम ने भी दिया था बयान

एक दिन पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी सीएम पोस्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी है।

साथ ही शिवकुमार ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहा है और सनसनी फैला रहा है। उन्होंने कहा कि वह जनता की सेवा करना चाहते हैं और बेंगलुरु के लोगों को अच्छा प्रशासन देना चाहते हैं।

13 Oct 2025 09:42 am

