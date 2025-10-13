‘मैं भी बनना चाहता हूं मुख्यमंत्री’, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने पार्टी की बढ़ाई टेंशन, CM पोस्ट को लेकर सियासत तेज

कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत तेज है। अब कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कह दिया है कि वह भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पूछे जाने पर डॉ. परमेश्वर […] 2 min read