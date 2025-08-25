कैसे दुश्मनों पर भारी पड़ेगा भारत का IADWS एयर डिफेंस सिस्टम? झुंड में आ रहे ड्रोन को तुरंत कर देगा नष्ट; जान लें खासियत

यह सभी प्रणाली मिलकर मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं। आइएडीडब्ल्यूएस को सुदर्शन चक्र मिशन का हिस्सा है। यह एक साथ छोड़े गए कई ड्रोन अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की थी।