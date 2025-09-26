MiG-21: IAF का उड़ता ताबूत आज होगा विदा, 60 साल तक देश की रक्षा की, इन जंगों में दुश्मन को चटाई धूल

फिर 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सागर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तानी ठिकानों के खिलाफ टोही, जमीनी हमले के अभियानों और लड़ाकू हवाई गश्त के लिए उच्च ऊंचाई की चुनौतियों से निपटा। इतना ही नहीं, पुलवामा हमले के बाद ऑपरेशन बालाकोट के दौरान जब पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट भारतीय सीमा में दाखिल हुए तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने 27 फरवरी को मिग-21 बाइसन उड़ाते हुए घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को रोका। साथ ही, एक F16 फाइटर जेट को मार गिराया।