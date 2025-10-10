IPS पति की मौत के जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ SSP से भिड़ गईं IAS अमनीत, SC वर्ग के अधिकारियों का भी मिला साथ

उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को एप्लिकेशन देकर कहा कि FIR में आरोपी अफसरों के नाम अलग से कॉलम में नहीं लिखे गए हैं। उन्होंने मांग की कि FIR को फिक्स फॉर्मेट में लिखा जाए। इसके लेकर अमनीत और चंडीगढ़ एसएसपी कंवरदीप कौर के बीच तीखी बहस भी हुई। वहीं, IPS अधिकारी के शव की पोस्टमॉर्टम पर संशय बना हुआ है। इधर, इस मामले में हरियाणा ब्यूरोक्रेसी में शामिल SC वर्ग के IAS-IPS और HCS अफसर खुलकर पूरन कुमार के परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि पूरन कुमार को रोहतक रेंज के IG जैसी मेन पोस्टिंग मिलने से कई बड़े अफसर नाराज थे और उन्हें किसी भी कीमत पर डाउन करना चाहते थे। उनका कहना है कि वे अफसर पूरन कुमार को लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे।