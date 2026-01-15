यूपी-बिहार वाले बयान पर भड़के हिमाचल के IAS-IPS, मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर साधा निशाना

विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणी के बाद आईएएस और आईपीएस संगठनों ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया। संगठनों ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां राज्य में काम कर रहे अधिकारियों के बीच अनावश्यक विभाजन पैदा करती हैं। उनका कहना था कि अधिकारी राज्य की सेवा के लिए नियुक्त होते हैं, न कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए। संगठनों ने चेतावनी दी कि ऐसे बयान पुलिस और प्रशासनिक ढांचे का मनोबल गिरा सकते हैं और सरकारी कामकाज पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि विक्रमादित्य सिंह के साथ किसी आईपीएस अधिकारी को न जोड़ा जाए।