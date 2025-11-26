Patrika LogoSwitch to English

Nov 26, 2025

सड़क हादसे में IAS अफसर की मौत, बड़े विभाग के थे डायरेक्टर, पूरे राज्य में शोक का माहौल

KSMCL के MD और IAS अधिकारी महंतेश बिलगी की कलबुर्गी में कार हादसे में मौत हो गई है। इसमें दो अन्य लोगों की भी जान गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 26, 2025

Senior IAS officers shifted from here to there in MP

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस) ऑफिसर और कर्नाटक स्टेट मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएसएमसीएल) के मैनेजिंग डायरेक्टर महंतेश बिलगी और दो अन्य लोगों की कलबुर्गी जिले में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है।

पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। कर्नाटक के फॉरेस्ट, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने आईएएस ऑफिसर के निधन पर दुख जताया है। साथ ही उनकी लॉयल्टी, कड़ी मेहनत और लोगों के हक में काम करने वाले गवर्नेंस की तारीफ की है।

मंत्री ने क्या कहा?

उन्होंने एक ऑफिशियल बयान में कहा- आईएएस ऑफिसर महंतेश बिलगी के निधन की खबर से मुझे बहुत दुख हुआ है। बीदर जिले में जिला पंचायत के सीईओ के तौर पर काम करते हुए उन्होंने जो लॉयल्टी, कड़ी मेहनत और लोगों के हक में काम करने वाला गवर्नेंस दिखाया, वह लोगों के मन में कभी न भूलने वाली याद बन गई है।

मंत्री ने आगे यह भी कहा कि बीदर जिले के डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के एरिया में उन्होंने जो बदलाव लाए, वे तारीफ के काबिल हैं।

उनकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा- मंत्री

उनके निधन को मंत्री ने एडमिनिस्ट्रेशन और जिले के लोगों के लिए कभी न पूरी होने वाली क्षति बताई। मंत्री ने कहा- उन्होंने समाज के लिए जो सेवा की, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। उनका जाना प्रशासन और जिले के लोगों के लिए कभी न पूरी होने वाली क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भगवान दुखी परिवार को शक्ति और धैर्य दे।

बीदर में सड़क हादसा

इससे पहले 24 नवंबर को, बीदर जिले के जनवाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चम्बोल-बेनाकनहल्ली रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक पांच साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों की पहचान मल्लिकार्जुन (35), उनकी बेटी महालक्ष्मी (5) और पवन (28) के रूप में हुई।

SP बीदर ने कहा- मल्लिकार्जुन अपनी पत्नी, सास और बच्चे के साथ बाइक पर बीदर से औराद तालुक के खानपुरा गांव जा रहे थे। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए बीदर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

