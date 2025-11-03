Bihar Politics: ‘जब PM ही इस तरह का बयान देंगे तो…’, लालू की बेटी ने क्यों कह दिया ऐसा? बिहार में तेज हुई सियासत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजद सांसद मीसा भारती। (फोटो- IANS)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के पक्ष में लगातार सभाएं कर रहे हैं। इस दौरान, उन्होंने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। जिसको लेकर राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी और लोकसभा सांसद मीसा भारती ने पलटवार भी किया है।
मीसा भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बिहार और देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। 'कट्टा चल रहा है मोकामा में'... एक तरफ तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, कारखाने लगाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री यहां आकर 'कट्टा' की बात करता है, जब इस देश का प्रधानमंत्री ही खुद ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है।
पटना में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर बोलते हुए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मजाक उड़ाया। मीसा ने कहा कि भाजपा को केवल नीतीश कुमार का वोट बैंक चाहिए, उसे वास्तव में उनकी जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा- भारतीय जनता पार्टी ने पासा फेंक दिया है। उन्हें नीतीश कुमार की नहीं, सिर्फ उनके वोट बैंक की जरूरत है। यही वजह है कि नीतीश कुमार कल के रोड शो से नदारद रहे।
आरा और नवादा में कई रैलियों के बाद रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में रोड शो किया। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी थे।
गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस रोड शो में नजर नहीं आए। जिसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि, भाजपा नेताओं ने कहा कि सीएम नीतीश किसी और कार्यक्रम में व्यस्त थे, जिसकी वजह वह रोड शो में शामिल नहीं हो सके।
इस बीच, मीसा भारती ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2025 विश्व कप जीतने पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। सभी खिलाड़ियों को बधाई।
उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हम पुरुष टीम पर काफी ध्यान देते हैं। मैं खेल प्रेमियों से आग्रह करती हूं कि वे महिला टीम पर भी उतना ही ध्यान दें। उन्होंने इतिहास रच दिया है।
गौरतलब है कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
