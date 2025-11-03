Bihar Politics: ‘जब PM ही इस तरह का बयान देंगे तो…’, लालू की बेटी ने क्यों कह दिया ऐसा? बिहार में तेज हुई सियासत

मीसा भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बिहार और देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। 'कट्टा चल रहा है मोकामा में'... एक तरफ तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, कारखाने लगाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं।