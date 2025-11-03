Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘जब PM ही इस तरह का बयान देंगे तो…’, लालू की बेटी ने क्यों कह दिया ऐसा? बिहार में तेज हुई सियासत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में NDA के लिए सभाएं कर राजद-कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। लालू की बेटी मीसा भारती ने पलटवार किया है, इसे बिहार-देश का दुर्भाग्य बताया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी रोजगार-कारखाने की बात करते हैं, जबकि PM 'कट्टा चल रहा है मोकामा में' जैसे बयान दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 03, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजद सांसद मीसा भारती। (फोटो- IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के पक्ष में लगातार सभाएं कर रहे हैं। इस दौरान, उन्होंने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। जिसको लेकर राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी और लोकसभा सांसद मीसा भारती ने पलटवार भी किया है।

मीसा भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बिहार और देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। 'कट्टा चल रहा है मोकामा में'... एक तरफ तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, कारखाने लगाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं।

पीएम 'कट्टा' की बात करते हैं- मीसा भारती

उन्होंने आगे कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री यहां आकर 'कट्टा' की बात करता है, जब इस देश का प्रधानमंत्री ही खुद ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है।

पटना में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर बोलते हुए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मजाक उड़ाया। मीसा ने कहा कि भाजपा को केवल नीतीश कुमार का वोट बैंक चाहिए, उसे वास्तव में उनकी जरूरत नहीं है।

...यही वजह है कि नीतीश कुमार रोड शो में शामिल नहीं हुए- मीसा

उन्होंने कहा- भारतीय जनता पार्टी ने पासा फेंक दिया है। उन्हें नीतीश कुमार की नहीं, सिर्फ उनके वोट बैंक की जरूरत है। यही वजह है कि नीतीश कुमार कल के रोड शो से नदारद रहे।

आरा और नवादा में कई रैलियों के बाद रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में रोड शो किया। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह भी थे।

भाजपा नेताओं ने क्या दिया जवाब?

गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस रोड शो में नजर नहीं आए। जिसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि, भाजपा नेताओं ने कहा कि सीएम नीतीश किसी और कार्यक्रम में व्यस्त थे, जिसकी वजह वह रोड शो में शामिल नहीं हो सके।

इस बीच, मीसा भारती ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2025 विश्व कप जीतने पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। सभी खिलाड़ियों को बधाई।

उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हम पुरुष टीम पर काफी ध्यान देते हैं। मैं खेल प्रेमियों से आग्रह करती हूं कि वे महिला टीम पर भी उतना ही ध्यान दें। उन्होंने इतिहास रच दिया है।

6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव

गौरतलब है कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

politics

Published on:

03 Nov 2025 03:23 pm

Hindi News / National News / Bihar Politics: ‘जब PM ही इस तरह का बयान देंगे तो…’, लालू की बेटी ने क्यों कह दिया ऐसा? बिहार में तेज हुई सियासत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के राघोपुर में दो जगह हेलिकॉप्टर उतारेंगे तेज प्रताप, बोलें- जिंदगी भर मछली पकड़ते रह जाएंगे राहुल गांधी

Tej Pratap Yadav
पटना

‘मोकामा कांड एक साजिश… हर वोटर अनंत सिंह बनकर लड़ेगा चुनाव’, एक्टिव हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह

राष्ट्रीय

अनंत सिंह जेल में, तो ललन सिंह मैदान में बोले- हर तरफ नीतीश-मोदी की जय जय, साजिश करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा

पटना

पटना में PM Modi के रोड शो में CM नीतीश कुमार क्यों नहीं हुए शामिल? सामने आई वजह

पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार नहीं हुए शामिल
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.