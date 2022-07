अगर आप Uber, Ola जैसी कैब से सफर करते हैं तो चेक कीजिए कैब का पैनिक बटन, ज्यादातर निकले खराब

एक निजी मीडिया हाउस ने Uber में 50 कैब बुक करके देखा की और देखा कि कितनों कैब में पैनिक बटन काम कर रहा है तो 50 में से 48 कैब में यह काम ही नहीं कर रहा था। इसके साथ ही मोनिटरिंग सिस्टम में भी कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई।

अगर आप Uber, Ola जैसी कैब से सफर करते हैं तो कैब में पैनिक बटन जरुर चेक करिए। आपको बता दें कि नई दिल्ली में Uber कैब में ड्राइवर के द्वारा महिला यात्री के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था, जिसके बाद से सभी कमर्शियल वाहनों में पैनिक बटन को जरूरी कर दिया गया था। ये बटन सीधे पुलिस के सर्विलांस सिस्टम से जुड़े होते हैं, जिसकी मदद से यात्री वाहन में बैठे-बैठे बिना स्मार्टफोन के केवल पैनिक बटन दबा कर पुलिस से मदद प्राप्त कर सकता है।

If you travel in a cab like Uber Ola, then check the panic button of the cab, most of them turn out to be bad