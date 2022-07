ऊबर ने मेल के जरिए कहा अव्यवस्था को लगाओ गले, आगे चल कर महिला यात्री से कैब ड्राइवर ने किया यौन उत्पीड़न

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी 'ऊबर' के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुलासा किया है, जिसमें बताया है कि ऊबर ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए नियमों का खुल्लेआम उल्लंघन किया। इसके साथ ही ऊबर ने मेल के जरिए अव्यवस्था को गले लगाने को कहा था।

दुनिया भर में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी 'ऊबर' ने नियमों का खुल्लेआम उल्लंघन किया। इसके साथ ही कई कानूनों की खामियों का फायदा भी उठाया। दरअसल इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) के साथ दुनिया भर के 30 मीडिया संस्थानों ने मिलकर ऊबर को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें ऊबर के ऊपर 1 लाख 24 हजार से ज्यादा दस्तावेजों के आधार पर कई तरह के आरोप लगाते हुए खुलासे किए गए हैं।

Uber said through the mail embrace the chaos, later the cab driver sexually assaulted the female passenger