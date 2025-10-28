IMD Alert: इन राज्यों में अगले 48 घंटे तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, 65 से ज्यादा ट्रेनें, कई फ्लाइट्स कैंसिल

भीषण तूफान में बदल जाएगा मोंथा (Photo-IANS)
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान मोंथा का आज आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा के पास लैंड फॉल हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने कहा कि आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में चक्रवात का सबसे अधिक असर देखने को मिल सकता है। विभाग ने कहा कि इसका प्रभाव ओडिशा (Odisha) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) पर भी पड़ेगा। अभी देश के कई हिस्सों में कम दबाव और चक्रवात का असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भी घने बादल छाए हुए हैं और रुक-रुककर बारिश हो रही है।
लैंडफॉल के समय मोंथा चक्रवात की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। IMD ने कहा कि इसके बाद तूफान की तीव्रता कम हो जाएगी और यह ओडिशा की ओर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात इस समय चेन्नई से लगभग 420 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से 500 किलोमीटर और काकीनाड़ा से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात मोंथा के कारण प्रशासनिक अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। आंध्र प्रदेश में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जो शाम होते-होते और तेज हो गई। रात में बारिश की तीव्रता और बढ़ गई। विभाग ने चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर दोनों जिलों में मंगलवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। IMD ने कहा कि केरल में भी आज बारिश का दौर जारी रहेगा।
साइक्लोन 'मोंथा' के कारण तटीय आंध्र प्रदेश में 65 से अधिक पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। विजयवाड़ा, राजमुंदरी, काकीनाड़ा, विशाखापट्टनम से होकर गुजरने वाली ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने भी एहतियात के तौर पर ओडिशा-आंध्र कॉरिडोर पर कई ट्रेनें रोक दी हैं। खराब मौसम के चलते विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर 28 अक्टूबर को सभी इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जांचने की सलाह दी गई है।
IMD ने कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश प्रशासन ने ईस्ट और वेस्ट गोदावरी, कोनासीमा और विशाखापट्टनम जिलों के निचले इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। NDRF और SDRF की टीमें बचाव और राहत कार्यों में जुटी हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को बिजली और पानी की सप्लाई सुचारू रखने, इमरजेंसी शेल्टर और मेडिकल यूनिट तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे घरों के अंदर रहें, तटीय इलाकों से दूर रहें और सभी सेफ्टी एडवाइजरी का पालन करें।
बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के लोगों के प्रति चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रभावित राज्यों में पार्टी की सभी इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और उन्हें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। नड्डा ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और सावधानी बरतें।
मौसम विभाग ने तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी, बिहार और दिल्ली में 30 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई है। 29 से 31 अक्टूबर के बीच बिहार में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, महोबा, झांसी, मैनपुरी, हमीरपुर और ललितपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राजधानी लखनऊ में रुक-रुककर बारिश जारी है।
