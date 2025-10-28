IMD Alert: इन राज्यों में अगले 48 घंटे तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, 65 से ज्यादा ट्रेनें, कई फ्लाइट्स कैंसिल

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात मोंथा के कारण प्रशासनिक अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। आंध्र प्रदेश में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जो शाम होते-होते और तेज हो गई। रात में बारिश की तीव्रता और बढ़ गई। विभाग ने चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर दोनों जिलों में मंगलवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। IMD ने कहा कि केरल में भी आज बारिश का दौर जारी रहेगा।