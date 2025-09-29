IMD Alert: इन राज्यों में दुर्गापूजा का रंग पड़ सकता है फीका, 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ के इलाके में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना है। IMD ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत 5 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि इन इलाकों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश और वज्रपात की संभावना है। विभाग ने कहा कि कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में 29 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में 29 व 30 सितंबर को मूसलाधार बारिश होगी। महाराष्ट्र में पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़ और नासिक (घाट क्षेत्र) में रेड अलर्ट जारी किया गया है।