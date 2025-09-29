Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Alert: इन राज्यों में दुर्गापूजा का रंग पड़ सकता है फीका, 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update: दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है। भारत से मानसून की पूरी तरह विदाई 15 अक्टूबर तक हो जाएगी। IMD ने कहा कि दुर्गापूजा के सप्तमी, अष्टमी, नवमीं और दशमी को कुछ राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। बारिश दुर्गापूजा के मेले की रौनक खराब कर सकती है।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Sep 29, 2025

IMD Alert 19 September Weather Update Meteorological Department issues New Alert in next three hours Rajasthan 8 districts Rain Expected

बारिश की संभावना (फाइल फोटो पत्रिका)

IMD अपडेट: देश भर में मानसूनी सीजन (Monsoon Seasson) में जमकर बारिश हुई। मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान से लौटने लगा है, लेकिन अभी भी देश के कुछ हिस्सों में मूसलाधारा बारिश की संभावना बनी हुई है। इसे लेकर विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विभाग की माने तो 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।

गुजरात और महाराष्ट्र में मसूलाधार बारिश की संभावना

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ के इलाके में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना है। IMD ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत 5 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि इन इलाकों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश और वज्रपात की संभावना है। विभाग ने कहा कि कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में 29 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में 29 व 30 सितंबर को मूसलाधार बारिश होगी। महाराष्ट्र में पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़ और नासिक (घाट क्षेत्र) में रेड अलर्ट जारी किया गया है।

दुर्गापूजा के मेले की रौनक पड़ सकती है फीकी

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में 29-30 सितंबर को मूसलाधार बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और बिहार में बारिश दुर्गापूजा के नवमी और दशमी के मेले का रंग फीका कर सकती है। सिक्किम में 2 से 4 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा में 1 से 3 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। यहां भी बारिश दुर्गापूजा के रंग में भंग डाल सकती है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के धार, खरगोन, अलीराजपुर और बड़वानी में भी बारिश की चेतावनी जारी की है।

दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने कहा कि अगले एक सप्ताह तक पूर्वोत्तर के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। असम और मेघालय में 30 सितंबर से 4 अक्टूबर को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम-त्रिपुरा में 29 सितंबर से 3 अक्टूबर को और अरुणाचल प्रदेश में 1 से 4 अक्टूबर को अलग-थलग भारी वर्षा की संभावना है। वहीं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में भी 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बारिश की संभावना बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 06:40 am

Hindi News / National News / IMD Alert: इन राज्यों में दुर्गापूजा का रंग पड़ सकता है फीका, 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

एक्टर और TVK प्रमुख विजय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जानिए जांच में क्या आया सामने?

TVK Rally Vijay Supporter Death
राष्ट्रीय

राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने पर कांग्रेस हमलावर, गृह मंत्री को पत्र लिखकर की ये मांग

Congress MP Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप तो प्रेमी ने ऐसे लिया बदला, चढ़ गया पुलिस के हत्थे

crime news
राष्ट्रीय

बेटी-पत्नी को गोली मारने के बाद सनकी युवक ने अपने पेट में घोपा चाकू, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

राष्ट्रीय

खुशखबरी! बिहार में सोमवार से 7 नई ट्रेनें होंगी शुरू: यहां देखें टाइमिंग्स, रूट और स्टॉपेज

Indian Railways
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.