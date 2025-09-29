IMD Alert: इन राज्यों में दुर्गापूजा का रंग पड़ सकता है फीका, 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट

बारिश की संभावना (फाइल फोटो पत्रिका)
IMD अपडेट: देश भर में मानसूनी सीजन (Monsoon Seasson) में जमकर बारिश हुई। मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान से लौटने लगा है, लेकिन अभी भी देश के कुछ हिस्सों में मूसलाधारा बारिश की संभावना बनी हुई है। इसे लेकर विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विभाग की माने तो 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ के इलाके में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना है। IMD ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत 5 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि इन इलाकों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश और वज्रपात की संभावना है। विभाग ने कहा कि कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में 29 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में 29 व 30 सितंबर को मूसलाधार बारिश होगी। महाराष्ट्र में पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़ और नासिक (घाट क्षेत्र) में रेड अलर्ट जारी किया गया है।
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में 29-30 सितंबर को मूसलाधार बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और बिहार में बारिश दुर्गापूजा के नवमी और दशमी के मेले का रंग फीका कर सकती है। सिक्किम में 2 से 4 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा में 1 से 3 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। यहां भी बारिश दुर्गापूजा के रंग में भंग डाल सकती है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के धार, खरगोन, अलीराजपुर और बड़वानी में भी बारिश की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग ने कहा कि अगले एक सप्ताह तक पूर्वोत्तर के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। असम और मेघालय में 30 सितंबर से 4 अक्टूबर को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम-त्रिपुरा में 29 सितंबर से 3 अक्टूबर को और अरुणाचल प्रदेश में 1 से 4 अक्टूबर को अलग-थलग भारी वर्षा की संभावना है। वहीं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में भी 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बारिश की संभावना बनी हुई है।
