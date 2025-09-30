जाते-जाते खलबली मचाएगा मानसून, इन राज्यों में धुआंधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी, अगले 5 दिन तक रहें सावधान

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो- पत्रिका)
Heavy Rainfall Alert मानसून की अब वापसी हो रही है। ऐसे में अगले पांच दिनों तक देश में विभिन्न जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। कुछ राज्यों में अत्यंत वर्षा को लेकर मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने येलो अलर्ट जारी किया है।
साथ ही, बिजली से सावधान रहने की भी अपील की गई है। आज अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भारी बारिश की संभावना है।
साथ ही, 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा भी चलने का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भी झमाझम बारिश होगी।
आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश (Rajasthan Weather Rainfall Alert) का अनुमान है। मौसम विभाग ने वर्षा के साथ तूफान और बिजली को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है।
आज पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौरगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन और झालावाड़ में तूफानी बारिश की संभावना है। अगले पांच दिनों तक राज्य में इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है।
आज दिल्ली- एनसीआर (Delhi-NCR Weather) में मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है। किसी भी इलाके में बूंदाबूंदी की भी संभावना है। अगले पांच दिनों तक मौसम में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है।
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Weather) के सभी जिलों में आज से लेकर अगले पांच दिनों अत्यंत बारिश होने वाली है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिजली से भी सावधान की अपील की है।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Weather) के पूर्वी जिलों में इन दिनों अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज से लेकर 4 अक्टूबर तक अत्यंत बारिश (Rainfall Alert Uttar Pradesh) का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।
गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, संत रविदास नगर, भदोही, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और जौनपुर आदि जिलों में 1 और 2 अक्टूबर को वर्षा हो सकती है। इस दौरान, तेज हवा भी चलने का अनुमान है।
बिहार में 30 सितंबर को किसी भी जिले में बारिश का अनुमान नहीं है। लेकिन, 1 अक्टूबर से कई जिलों में झमाझम बारिश (Bihar Rainfall Alert) शुरू जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक, 1 अक्टूबर को बिहार में आधे जिलों में झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 3 और 4 अक्टूबर को बिहार के सभी जिलों में अत्यंत बारिश का अनुमान है।
इसके अलावा, झारखंड (Jharkhand Rainfall Alert) में भी मौसम सुहाना रहने वाला है। आज से चार अक्टूबर तक सभी जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। साथ ही मौसम विभाग ने बिजली से भी सावधान रहने की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार