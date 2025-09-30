जाते-जाते खलबली मचाएगा मानसून, इन राज्यों में धुआंधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी, अगले 5 दिन तक रहें सावधान

बिहार में 30 सितंबर को किसी भी जिले में बारिश का अनुमान नहीं है। लेकिन, 1 अक्टूबर से कई जिलों में झमाझम बारिश (Bihar Rainfall Alert) शुरू जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक, 1 अक्टूबर को बिहार में आधे जिलों में झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 3 और 4 अक्टूबर को बिहार के सभी जिलों में अत्यंत बारिश का अनुमान है।