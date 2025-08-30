IMD Alert: कहर बनकर बरस रही मानसूनी बारिश, स्कूल-कॉलेज सब बंद, इन तारीखों तक राहत नहीं

Heavy Rain: इस साल मानसून (Monsoon) के सीजन में देशभर में जमकर बारिश हुई है। मानसूनी बारिश जारी रहने से देश भर में तापमान में गिरावट देखी गई है। भारी बारिश के चलते बांध, तलाब, नदियां और झील ओवर फ्लो हो रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहां बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले कुछ दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
इस सीजन में राजस्थान में जमकर बारिश हुई है। सूबे के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 30 से 4 सितंबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो सकती है। विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं, आज यानी शनिवार को 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने आज यानी 30 अगस्त को दिल्ली के कई इलाकों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जैसे इलाकों में भारी बारिश की भरपूर संभावना है। इसके साथ ही, अन्य इलाकों में हल्की व मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। इधर, भारी बारिश के चलते दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है।
यूपी में आज भारी बारिश की संभावना है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और नदियों की जलस्तर बढ़ने के कारण सूबे के 17 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, शाहजहांपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, गोंडा, मुजफ्फरनगर, बलिया, बहराइच, बदायूं, चंदौली, कानपुर नगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कासगंज, लखीमपुर खीरी में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज बिहार के 32 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से बारिश व वज्रपात के दौरान खुले स्थानों में न रहने को कहा है और पेड़ की ओट न लेने की भी सलाह दी है। विभाग ने कहा कि सूबे में 1 सितंबर से मानसून एकबार फिर एक्टिव होगा और कुछ दिनों तक जारी रहेगा।
हिमाचल में मानसूनी बारिश विकराल रूप धारण कर चुकी है। आज दोपहर 12 बजे तक अति भारी बारिश का अलर्ट है। कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर जिला के स्कूल-कालेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। यहां जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि बेहद जरूरी होने पर ही लोग घरों से निकलें। हिमाचल में बीती रात भारी बारिश ने खूब तबाही भी मचाई है। यहां 2 नेशनल हाईवे समेत 914 सड़कें लैंडस्लाइड से सड़कें जगह जगह बंद हो गई है। कई जगह लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है।