Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Alert: कहर बनकर बरस रही मानसूनी बारिश, स्कूल-कॉलेज सब बंद, इन तारीखों तक राहत नहीं

IMD Alert For Heavy Rain: देशभर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। सितंबर महीने में भी बारिश अपना रौद्र रूप दिखाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 30, 2025

Meteorological department issued alert
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (फोटो-IANS)

Heavy Rain: इस साल मानसून (Monsoon) के सीजन में देशभर में जमकर बारिश हुई है। मानसूनी बारिश जारी रहने से देश भर में तापमान में गिरावट देखी गई है। भारी बारिश के चलते बांध, तलाब, नदियां और झील ओवर फ्लो हो रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहां बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले कुछ दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान के लोगों को 4 सितंबर तक राहत नहीं

इस सीजन में राजस्थान में जमकर बारिश हुई है। सूबे के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 30 से 4 सितंबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो सकती है। विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं, आज यानी शनिवार को 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

‘भारत ने छोड़ा पानी तो बहकर आ गईं लाशें…’, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया विवादित बयान
विदेश
image

दिल्ली में आज भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने आज यानी 30 अगस्त को दिल्ली के कई इलाकों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जैसे इलाकों में भारी बारिश की भरपूर संभावना है। इसके साथ ही, अन्य इलाकों में हल्की व मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। इधर, भारी बारिश के चलते दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है।

यूपी में आज भारी बारिश

यूपी में आज भारी बारिश की संभावना है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और नदियों की जलस्तर बढ़ने के कारण सूबे के 17 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, शाहजहांपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, गोंडा, मुजफ्फरनगर, बलिया, बहराइच, बदायूं, चंदौली, कानपुर नगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कासगंज, लखीमपुर खीरी में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं।

बिहार के 32 जिलों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज बिहार के 32 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से बारिश व वज्रपात के दौरान खुले स्थानों में न रहने को कहा है और पेड़ की ओट न लेने की भी सलाह दी है। विभाग ने कहा कि सूबे में 1 सितंबर से मानसून एकबार फिर एक्टिव होगा और कुछ दिनों तक जारी रहेगा।

हिमाचल में स्कूल-कॉलेज सब बंद

हिमाचल में मानसूनी बारिश विकराल रूप धारण कर चुकी है। आज दोपहर 12 बजे तक अति भारी बारिश का अलर्ट है। कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर जिला के स्कूल-कालेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। यहां जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि बेहद जरूरी होने पर ही लोग घरों से निकलें। हिमाचल में बीती रात भारी बारिश ने खूब तबाही भी मचाई है। यहां 2 नेशनल हाईवे समेत 914 सड़कें लैंडस्लाइड से सड़कें जगह जगह बंद हो गई है। कई जगह लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Aug 2025 06:35 am

Hindi News / National News / IMD Alert: कहर बनकर बरस रही मानसूनी बारिश, स्कूल-कॉलेज सब बंद, इन तारीखों तक राहत नहीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.