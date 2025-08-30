IMD Alert: कहर बनकर बरस रही मानसूनी बारिश, स्कूल-कॉलेज सब बंद, इन तारीखों तक राहत नहीं

Heavy Rain: इस साल मानसून (Monsoon) के सीजन में देशभर में जमकर बारिश हुई है। मानसूनी बारिश जारी रहने से देश भर में तापमान में गिरावट देखी गई है। भारी बारिश के चलते बांध, तलाब, नदियां और झील ओवर फ्लो हो रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहां बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले कुछ दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।