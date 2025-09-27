IMD Alert: अगले 4 दिन इन जगहों पर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

IMD Alert: मानसून की वापसी के साथ देश के कई राज्यों में एक बार पर गर्मी का कहर सताने लगा है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक आगामी 4 दिन बारिश रहने अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघायल, नागालैंड और मणिपुर में बारिश होगी।
मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक 27, 28 सितंबर, 02, 03 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ में अधिकांश जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 27 सितंबर, 02 और 03 अक्टूबर को दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ और 30 सितंबर से 03 अक्टूबर के दौरान बारिश का अनुमान जताया गया है।
27 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड और ओडिशा में तथा अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार में गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
पश्चिमी भारत के मौसम की बात की जाए तो 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर बारिश के साथ तूफान आने की संभावना है। 27-29 सितंबर के दौरान मराठवाड़ा, 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ, 27-30 सितंबर के दौरान गुजरात क्षेत्र में 27 और 28 को मराठवाड़ा में बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है।
मौसम विभाग के अनुसार 27, 28 सितंबर और 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, 1 से 3 अक्टूबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश में तथा 2 और 3 अक्टूबर को असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश की संभावना है।