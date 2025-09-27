IMD Alert: अगले 4 दिन इन जगहों पर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

IMD Alert: मानसून की वापसी के साथ देश के कई राज्यों में एक बार पर गर्मी का कहर सताने लगा है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक आगामी 4 दिन बारिश रहने अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघायल, नागालैंड और मणिपुर में बारिश होगी।