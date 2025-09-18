IMD Alert: मानसून की वापसी शुरू! मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

IMD Alert: देश में इस बार मानसून में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की विदाई भी समय से पहले शुरू हो गई है। देश के कई राज्यों से मानसून धीरे-धीरे विदाई ले रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने अपना नया बुलेटिन जारी किया है। मौसम विभाग ने अपने नए अपडेट में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD ने 18 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में, 18 और 19 तारीख को पश्चिमी मध्य प्रदेश में, 18 से 20 सितंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है।