IMD Alert: इन राज्यों में पूर्वोत्तर मानसून मचा रहा कहर, अगले कुछ दिनों तक बारिश का तांडव रहेगा जारी

IMD Alert: देश के दक्षिण राज्यों में पूर्वोत्तर मानसून (Northeast monsoon) के कारण भारी बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को केरल के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई। तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोझिकोड और इडुक्की में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। भारतीय मौसम विभाग ने आज इडुक्की, पलक्कड़ और मलप्पुरममें भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने इन जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है।