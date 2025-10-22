Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert: इन राज्यों में पूर्वोत्तर मानसून मचा रहा कहर, अगले कुछ दिनों तक बारिश का तांडव रहेगा जारी

देश के कई हिस्सों में अब भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने केरल और तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही तूफान की आशंका भी जाहिर की है।

less than 1 minute read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 22, 2025

दक्षिण भारत में भारी बारिश (File Photo)

IMD Alert: देश के दक्षिण राज्यों में पूर्वोत्तर मानसून (Northeast monsoon) के कारण भारी बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को केरल के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई। तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोझिकोड और इडुक्की में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। भारतीय मौसम विभाग ने आज इडुक्की, पलक्कड़ और मलप्पुरममें भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने इन जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है।

तमिलनाडु में भी भारी बारिश का दौर जारी

तमिलनाडु में भारी बारिश का दौर जारी है। विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई और रामनाथपुरम में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, चेन्नई में भारी बारिश की संभावना के चलते आज स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

पुडुचेरी में मंगलवार दोपहर से लगातार बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच लगभग 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। पुडुचेरी और कराईकल में सभी स्कूल और कॉलेजों को आज बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बारिश की है संभावना

IMD ने अगले कुछ दिनों तक केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। IMD ने कहा कि इस दौरान केरल और कर्नाटक के तटों पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।

