IMD Alert: 26, 27 और 28 अक्टूबर को इन जगहों पर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

28 और 29 अक्टूबर को दक्षिण ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा 28 अक्टूबर को छत्तसीगढ़ में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। 26 से 28 अक्टूबर के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान क्षेत्र में गरज के साथ तूफान का भी अनुमान जताया है।