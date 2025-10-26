Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert: 26, 27 और 28 अक्टूबर को इन जगहों पर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग के अनुसार, मध्य और पूर्वी बंगाल की खाड़ी के हिस्सों में निम्न दबाव सक्रिय है, जिससे तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाएं और लगातार बारिश हो रही है।

भारत

image

Ashib Khan

Oct 26, 2025

Heavy Rain Alert

26, 27, 28 अक्टूबर को होगी भारी बारिश

IMD Alert: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 26 से 28 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मछुआरों को समुद्र तट पर न जाने की भी चेतावनी जारी की है।

तमिलनाडु में जताया बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य और पूर्वी बंगाल की खाड़ी के हिस्सों में निम्न दबाव सक्रिय है, जिससे तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाएं और लगातार बारिश हो रही है। चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, रानीपेट और विलुपुरम जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही पुडुचेरी में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है।

इन जगहों पर जताया भारी बारिश का अनुमान

IMD के अनुसार 26 और 30 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, 26 से 29 अक्टूबर के दौरान रायलसीमा, 27 से 30 तारीख के बीच तेलंगाना और 27 व 28 अक्टूबर को केरल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

बिजली गिरने की भी जताई संभावना

विभाग ने तमिलनाडु में गरज के साथ बिजली गिरने का भी अनुमान जताया है। 26 से 28 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु में गरज के साथ बारिश, बिजली और तेज हवा भी चलेगी। 

ओडिशा में भी होगी बारिश

28 और 29 अक्टूबर को दक्षिण ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा 28 अक्टूबर को छत्तसीगढ़ में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। 26 से 28 अक्टूबर के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान क्षेत्र में गरज के साथ तूफान का भी अनुमान जताया है। 

‘उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगी’

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह निम्न दबाव प्रणाली बंगाल की खाड़ी के केंद्रीय और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में बनी बड़ी परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा है, जो अगले 24 घंटों में ज्यादा मजबूत हो सकती है। यह प्रणाली उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगी, जिससे तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलों और पुडुचेरी में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है।

Published on:

26 Oct 2025 02:51 pm

IMD Alert: 26, 27 और 28 अक्टूबर को इन जगहों पर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

