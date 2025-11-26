IMD Alert: अगले 4 दिन इन राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

वहीं पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण श्रीलंका और भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के आस-पास के इलाकों में एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से, तमिलनाडु में 26 नवंबर-01 दिसंबर के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 29 और 30 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभवना जताई है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर 29 और 30 नवंबर 2025 को भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है।