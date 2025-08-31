IMD Alert: 31 अगस्त, 1, 2, 3 और 4 सितंबर तक बारिश मचाएगी तांडव, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

बिहार में 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज में बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा कि आगामी चार सितंबर तक सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में बारिश और वज्रपात की प्रबल संभावना है। IMD ने लोगों को वज्रपात के दौरान खुले स्थानों पर न रहने और पेड़ों की ओट न लेने की सलाह दी है।