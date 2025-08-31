Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

IMD Alert: 31 अगस्त, 1, 2, 3 और 4 सितंबर तक बारिश मचाएगी तांडव, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

IMD Alert: देश भर में मानसूनी बारिश कहर बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 31, 2025

Weather Alert
बारिश को लेकर अलर्ट जारी (फाइल फोटो- पत्रिका)

Heavy Rain: इस साल मानसून के सीजन में देशभर में जमकर बारिश हुई है। मानसूनी बारिश जारी रहने से देश भर में तापमान में गिरावट देखी गई है। भारी बारिश के चलते बांध, तलाब, नदियां और झील ओवर फ्लो हो रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहां बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने सितंबर महीने के पहले सप्ताह में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में सितंबर में बारिश

राजस्थान में मानसून का दौर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह तक मानसून के एक्टिव रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने आज कुल 37 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाई माधोपुर और उदयपुर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट

आज अगस्त के आखिरी दिन मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं, सितंबर महीने के पहले सप्ताह में भारी बारिश की संभावना जताई है।

एमपी में भारी बारिश का दौर जारी

मौसम विभाग ने कहा कि मध्यप्रदेश के बीचोंबीच से एक मानसून टर्फ गुजर रही है। वहीं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) की एक्टिविटी भी है। इसके कारण सूबे में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे में ढाई से साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर संभाग में तेज बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।

अगले पांच दिन उत्तराखंड के लिए भारी

मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले पांच दिन भारी बारिश की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि 4 सितंबर तक प्रदेश में अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चमोली में अति भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की है। साथ ही, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

बिहार में 4 सितंबर तक बारिश के आसार

बिहार में 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज में बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा कि आगामी चार सितंबर तक सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में बारिश और वज्रपात की प्रबल संभावना है। IMD ने लोगों को वज्रपात के दौरान खुले स्थानों पर न रहने और पेड़ों की ओट न लेने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Aug 2025 09:08 am

Hindi News / National News / IMD Alert: 31 अगस्त, 1, 2, 3 और 4 सितंबर तक बारिश मचाएगी तांडव, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

