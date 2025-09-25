IMD Alert: एक बार फिर तांडव मचाएगी बारिश, 26, 27, 28 और 29 सितंबर को इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

IMD Alert: इस बार मानसून में जमकर बारिश हुई है। अब कई राज्यों से मानसून धीरे-धीरे विदाई ले रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक ने 26 से 29 सितंबर के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक 25 से 29 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़, विदर्भ में कई स्थानों पर बारिश होगी। इसके साथ ही तूफान की भी संभावना जताई है।