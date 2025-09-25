IMD Alert: एक बार फिर तांडव मचाएगी बारिश, 26, 27, 28 और 29 सितंबर को इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

IMD Alert: इस बार मानसून में जमकर बारिश हुई है। अब कई राज्यों से मानसून धीरे-धीरे विदाई ले रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक ने 26 से 29 सितंबर के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक 25 से 29 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़, विदर्भ में कई स्थानों पर बारिश होगी। इसके साथ ही तूफान की भी संभावना जताई है।
पूर्वी और मध्य भारत के मौसम की बात की जाए तो 25, 29 और 30 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश, 28 से 30 सितंबरके दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश, 25, 27 सितंबर और 1 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 27 सितंबर को गंगीय पश्चिम बंगाल, 25 से 27 सितंबरके दौरान ओडिशा, 25 को विदर्भ में भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में तूफान और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसके अलावा 25 से 28 सितंबर को दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा में भी तूफान आने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होगी। इसके अलावा 25 से 28 अक्टूबर के दौरान मराठवाड़ा में, 27 से 30 सितंबर के दौरान गुजरात क्षेत्र में, 28 से 30 सितंबर के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में, 27 सितंबर को मराठवाड़ा में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
25 सितंबर को असम और मेघालय में, 25 सितंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान और 1 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना है।