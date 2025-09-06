IMD Alert: मौसम विभाग की चेतावनी, 6-11 सितंबर तक होगी मूसलाधार बारिश, पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल

IMD Alert: इस साल मानसून (Monsoon) के सीजन में देशभर में जमकर बारिश हुई है। मानसूनी बारिश जारी रहने से देश भर में तापमान में गिरावट देखी गई है। भारी बारिश के चलते बांध, तलाब, नदियां और झील ओवर फ्लो हो रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहां बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने आगामी कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान में भारी बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की पूरी संभावना है। IMD ने आज यानी शनिवार को राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। अजमेर, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, और जालोर में भारी बारिश होने की संभावना है।
IMD ने कहा कि आज यानी शनिवार को दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने आज गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। वहीं, दिल्ली में बारिश के बीच उमस बढ़ी है।
मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य भारत में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने बिहार और झारखंड में अगले तीन दिनों तक मूसलाधार बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। IMD ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई है।
यूपी में अगले चार दिनों तक मौसम ज्यादा नहीं बदलेगा। मौसम विभाग ने कहा कि 10 व 11 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। वहीं, 6 से 9 सितंबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है। लेकिन इस दौरान भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है।
उत्तराखंड के तीन जिलों देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं, हरिद्वार, नैनीताल समेत अन्य जिलों में भी रुक-रुककर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने के निर्देश दिया है। IMD ने 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, 10 और 11 सितंबर को असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 6-7 सितंबर को असम और मेघायल बारिश की संभावना जताई है।
वहीं, पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल हैं। सूब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 1900 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। लगभग 4 लाख लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। पंजाब में डेढ़ लाख हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है। ना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। उधर, हरियाणा में लगातार हो रही वर्षा और नदियों व ड्रेनों के उफान के कारण बाढ़ का खतरा गहरा गया है। इस संकट से निपटने के लिए पहली बार सेना की मदद ली गई है।