IMD Alert: एक बार फिर पलटेगा मौसम, अगले सात दिन होगी जमकर बारिश: मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

मौसम विभागने जारी किया अलर्ट
IMD Alert: देश का मौसम लगातार बदल रहा है। उत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश हो रही है। मंगलवार को यूपी और एमपी के कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। IMD ने कहा कि आने वाले सात दिन आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि तीन पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में कहर बरपाने वाले हैं।
मौसम विभाग ने बताया कि इन सात दिनों के दौरान आंधी चलेगी, बारिश होगी और ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा ठंडी हवा चलने से सर्दी एक बार फिर से बढ़ सकती है।
IMD के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ पहले से सक्रिय है और दूसरा 5 फरवरी से सक्रिय हो जाएगा। इसके अलावा, तीसरा विक्षोभ 8 फरवरी के आसपास अपना असर दिखाएगा, जिससे एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा।
उत्तर भारत के बड़े हिस्से में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। कहीं येलो अलर्ट है तो कहीं ऑरेंज अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश व ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है।
दिल्ली-एनसीआर में पिछले डेढ़ दिन से हो रही बारिश के बाद ठंड काफी बढ़ गई है। 4 फरवरी को दिन में हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन बनी रहेगी। इसका असर ट्रेन और फ्लाइट सेवाओं पर भी पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश में मौसम और ज्यादा बिगड़ने के आसार हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी जिलों तक कई जगहों पर तेज बारिश, गरज-चमक और ओले गिरने की संभावना है। हवाएं तेज चलेंगी और अगले 24 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। घना कोहरा लोगों की दिक्कतें और बढ़ा सकता है।
