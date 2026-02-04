IMD Alert: एक बार फिर पलटेगा मौसम, अगले सात दिन होगी जमकर बारिश: मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

IMD Alert: देश का मौसम लगातार बदल रहा है। उत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश हो रही है। मंगलवार को यूपी और एमपी के कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। IMD ने कहा कि आने वाले सात दिन आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि तीन पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में कहर बरपाने वाले हैं।