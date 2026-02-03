IMD Alert: नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, 3, 4, 5 फरवरी तक आंधी संग बरसेगा पानी

दिल्ली स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने दिल्ली-NCR में आज बारिश की संभावना जताई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्का कोहरा रहने की आशंका भी जताई है। राजधानी नई दिल्ली में बीते दिनों न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा।