IMD ALERT: मुंबई में बाढ़, देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मध्य भारत में तूफान आने का अंदेशा

IMD Heavy Rain Alert : मौसम करवट लेने से मुंबई में बाढ़ से बुरा हाल है, पूर्वोत्तर में अलर्ट जारी किया गया है, दिल्ली में मानसून के आने का इंतजार है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत दिल्ली, पंजाब और केरल सहित भारत के कई राज्यों में 25 जून तक गरज, बिजली और तेज हवाओं का पूर्वानुमान है। दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत भर में आगे बढ़ रहा है, जिससे बाढ़, भारी बारिश और गरज के साथ तूफान आ रहे हैं। मध्य भारत में तूफान आने की आशंका है।