मुंबई में आफत बनकर बरसा मानसून: 24 घंटे में 250 मिमी बारिश दर्ज, सड़कें जलमग्न, लोकल ट्रेनें प्रभावित

Mumbai Rains: मुंबईवासियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने मंगलवार को मुंबई में दस्तक दे दी। इस बार मानसून अपने सामान्य आगमन की तारीख 11 जून से करीब 13 दिन की देरी से पहुंचा। मानसून की पहली जोरदार बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी, वहीं शहर के कई इलाकों में जलभराव और यातायात अव्यवस्था की बड़ी समस्या भी खड़ी कर दी। बारिश का पानी भरने की वजह से अंधेरी सबवे और मलाड सबवे को बंद करना पड़ा।