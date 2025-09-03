Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

IMD: हिमाचल से ओडिशा तक… अगले 3 घंटे में 9 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट, जानें कहां-कहां बिगड़ेगा मौसम?

Heavy Rain Alert: धड़कनें बढ़ाने वाला मौसम अलर्ट! IMD ने अगले 3 घंटों के लिए 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल से ओडिशा तक कई इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश। जम्मू-कश्मीर में तो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई है, जानें आपके इलाके का हाल! सावधान रहें और सुरक्षित रहें!

भारत

Mukul Kumar

Sep 03, 2025

Rain in Jaipur
अगले 3 घंटे में 9 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। (फोटो- ANI)

देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश ने तबाही मचा दी है. इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को देश के कई राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है।

आईएमडी के मुताबिक, अगले 3 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर-पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी दी है।

Today Weather: आज 21 जिलों में IMD का अलर्ट, अति भारी बारिश की चेतावनी जारी, जानें राजस्थान में 3-4-5 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
जयपुर
heavy rain

राजस्थान और हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक, अगले 3 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर-पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है।

आईएमडी ने जानकारी दी है कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बुधवार सुबह 5:30 बजे तक उसी क्षेत्र में स्पष्ट रूप से चिह्नित हो गया है।

यह अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में ओडिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव से ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है।

पिछले 24 घंटों का हाल

मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर में हुई भारी बारिश के बारे में भी जानकारी दी। आईएमडी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 2 सितंबर 2025 की सुबह 8:30 बजे से 3 सितंबर 2025 की सुबह 5:30 बजे तक रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है।

जम्मू-कश्मीर के रियासी में 230.5 मिमी (अत्यधिक भारी बारिश), कटरा में 193 मिमी, बटोत में 157.3 मिमी, डोडा में 114 मिमी, बदरवाह में 96.2 मिमी, बनिहाल में 95 मिमी, रामबन में 82 मिमी, जम्मू वेधशाला में 81 मिमी, कोकेरनाग में 68.2 मिमी, काजीगुंड में 68 मिमी, राजौरी में 57.4 मिमी, पहलगाम में 55 मिमी, किश्तवाड़ में 50 मिमी, सांबा में 48 मिमी और श्रीनगर वेधशाला में 32 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश दर्ज की गई है।

#WeatherNews

Published on:

03 Sept 2025 10:13 am

Hindi News / National News / IMD: हिमाचल से ओडिशा तक… अगले 3 घंटे में 9 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट, जानें कहां-कहां बिगड़ेगा मौसम?

