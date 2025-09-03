IMD: हिमाचल से ओडिशा तक… अगले 3 घंटे में 9 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट, जानें कहां-कहां बिगड़ेगा मौसम?

जम्मू-कश्मीर के रियासी में 230.5 मिमी (अत्यधिक भारी बारिश), कटरा में 193 मिमी, बटोत में 157.3 मिमी, डोडा में 114 मिमी, बदरवाह में 96.2 मिमी, बनिहाल में 95 मिमी, रामबन में 82 मिमी, जम्मू वेधशाला में 81 मिमी, कोकेरनाग में 68.2 मिमी, काजीगुंड में 68 मिमी, राजौरी में 57.4 मिमी, पहलगाम में 55 मिमी, किश्तवाड़ में 50 मिमी, सांबा में 48 मिमी और श्रीनगर वेधशाला में 32 मिमी बारिश दर्ज की गई है।