Monsoon Update: मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, महाराष्ट्र-गोवा और कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश

Heavy Rain Alert: देशभर में दक्षिण-पक्षिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, दूसरी ओर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी लू का असर बना रह सकता है।