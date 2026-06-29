SBI ने 3 महीने पहले ही अफसरों को हटाने की सिफारिश की थी, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस का दावा

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने दावा किया कि भारतीय स्टेट बैंक ने करीब तीन महीने पहले ही मंदिर के दान गणना केंद्र पर तैनात अधिकारियों को हटाने की सिफारिश की थी। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर ऐसी सिफारिश की गई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।