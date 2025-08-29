IMD Heavy Rain Alert: आज फिर भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, पंजाब में फसलें तबाह, वैष्णो देवी यात्रा पर नई अपडेट

आज मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने खरगोन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बेतूल, बालाघाट और मंडला में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही, नदी व झरनों के किनारे न जाने की सख्त हिदायत दी है। वहीं, पूर्वी तटीय राज्य ओडिशा में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि 29 अगस्त से 3 सितंबर ओडिशा के तटीय जिलों में तूफानी हवाएं चल सकती हैं। IMD ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में न जाने की सख्त चेतावनी दी है। उधर, बाढ़ प्रभावित जिलों में SDRF और NDRF की टीमें तैनात की गई हैं।