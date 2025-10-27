मौसम ने फिर पकड़ी रफ्तार: 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

IMD alert for heavy rains: भारत (India) से दक्षिण पश्चिम मानसून (Monsoon) की विदाई हो चुकी है, लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में अभी भी बारिश (Rain) कहर बनकर बरस रही है। भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में मसूलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा गहरा दबाव क्षेत्र बन रहा है, जोकि आज यानी 27 अक्टूबर को मोन्था चक्रवात के रूप में बदल सकता है। विभाग ने कहा कि अगले दो दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में भारी बारिश, तूफानी हवाएं और अशांत समुद्री स्थिति बनी रहेगी।