मौसम ने फिर पकड़ी रफ्तार: 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

IMD alert: भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान काफी तेज रफ्तार से हवा बहने की संभावना भी जताई गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 27, 2025

heavy rain

मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी (File Photo)

IMD alert for heavy rains: भारत (India) से दक्षिण पश्चिम मानसून (Monsoon) की विदाई हो चुकी है, लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में अभी भी बारिश (Rain) कहर बनकर बरस रही है। भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में मसूलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा गहरा दबाव क्षेत्र बन रहा है, जोकि आज यानी 27 अक्टूबर को मोन्था चक्रवात के रूप में बदल सकता है। विभाग ने कहा कि अगले दो दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में भारी बारिश, तूफानी हवाएं और अशांत समुद्री स्थिति बनी रहेगी।

100KMPH की रफ्तार से चल सकती है हवा

IMD के अनुसार, यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और 28 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। मंगलवार, 29 अक्टूबर को यह गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है और मछलीपट्टनम-कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र तट पर लैंडफॉल करेगा। इस दौरान हवा की गति 100 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है। साथ ही, मौसम विभाग ने कहा कि 1-2 मीटर तक ऊंची समुद्री लहरें भी उठ सकती है। इसे देखते हुए तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही, मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है।

गुजरात में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी

वहीं, देश के पश्चिमी राज्य गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि अरब सागर के ऊपर एक डिप्रेशन और एक ट्रफ के कारण मॉनसून के बाद की एक्टिविटी से 30 अक्टूबर तक और बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा कि 28 और 29 तारीख को भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, द्वारका और गिर सोमनाथ जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है।

Published on:

27 Oct 2025 06:24 am

Hindi News / National News / मौसम ने फिर पकड़ी रफ्तार: 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

