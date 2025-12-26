इन राज्यों में कोल्ड डे को लेकर IMD की चेतावनी, कोहरे ने 100 ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक

राजस्थान में सर्दी का सितम बढ़ गया है। चूरू, झुंझुनूं, सीकर और नागौर में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। IMD ने बताया कि सीकर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ग्रामीण इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण पाला जमना शुरू हो गया है। राज्य में ठंडी हवाओं का असर इतना अधिक है कि दिन में तेज धूप रहने के बाद भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। यहां दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंच रहा है।