Rain Alert: अभी और बिगड़ेगा मौसम! देश के इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 24-48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में। साथ ही दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी संभव है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24-26 डिग्री के बीच रहेगा। ताजा अपडेट के अनुसार हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।