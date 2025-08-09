IMD Rain Alert: अगले 7 दिनों के लिए इन राज्यों में अलर्ट, बिजली और गरज के साथ होगी भयंकर बारिश

IMD Rain Alert: मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। देश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भी अत्यधिक बारिश होगी। आईएमडी ने गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 09, 10 और 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा 09 और 11 अगस्त के दौरान उत्तराखंड, 09 और 10 अगस्त को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली; 09, 10, 14 और 15 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश, 09, 10, 12 और 15 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश
IMD के मुताबिक 09 और 15 अगस्त को पूर्वी राजस्थान; 13-15 अगस्त के दौरान जम्मू-कश्मीर में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा 11 से 14 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, 10 और 11 से 14 अगस्त के दौरान उत्तराखंड, 13 और 14 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 12 और 13 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी।
9,10 और 13 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जगहों पर बिजली चमकने और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। 09 से 15 अगस्त के दौरान असम और मेघालय में, 09 और 10 अगस्त को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तथा 12-15 अगस्त के दौरान 11 और 12 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा के साथ-साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की/मध्यम वर्षा तथा मैदानी इलाकों में कई/कुछ स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना है।