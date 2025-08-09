IMD Rain Alert: अगले 7 दिनों के लिए इन राज्यों में अलर्ट, बिजली और गरज के साथ होगी भयंकर बारिश

IMD Rain Alert: मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। देश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भी अत्यधिक बारिश होगी। आईएमडी ने गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।