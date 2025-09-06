IMD Rain Alert: अगले पांच दिन भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Rain Alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले पांच दिनों के लिए देश के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर पश्चिम और उत्तर-पश्चिम भारत में गुजरात, राजस्थान, और हरियाणा जैसे राज्यों में 6 और 7 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने गुजरात में 6 सितंबर को 30 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आशंका जताई है, जबकि पूर्वी राजस्थान में भी इसी दिन अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, और पंजाब में भी 6 से 12 सितंबर के बीच भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
IMD के अनुसार, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में 6 और 7 सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश होगी। गुजरात के कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, खासकर तापी, वलसाड, और महिसागर जैसे जिलों में, जहां पिछले 24 घंटों में 15 से 9 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के भिलवाड़ा और अजमेर में भी 16 से 9 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और भूस्खलन का खतरा है।
पूर्वी और मध्य भारत में भी बारिश का असर दिखेगा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, और छत्तीसगढ़ में 6 से 12 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश में 6 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। रतलाम और उज्जैन जैसे क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में 13 से 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 6, 10 और 11 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान है।
उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश में 6 से 8 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, और लक्षद्वीप में 6 से 12 सितंबर के बीच भारी बारिश और तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी बारिश का असर रहेगा। तापमान और अन्य मौसमी गतिविधियां
IMD ने बताया कि न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, खासकर असम, बिहार, और उत्तर प्रदेश में। खंडवा (मध्य प्रदेश) में सबसे कम 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान में भी वृद्धि देखी गई, जिसमें मदुरै (तमिलनाडु) में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है।