IMD Rain Alert: अगले पांच दिन भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Rain Alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले पांच दिनों के लिए देश के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर पश्चिम और उत्तर-पश्चिम भारत में गुजरात, राजस्थान, और हरियाणा जैसे राज्यों में 6 और 7 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने गुजरात में 6 सितंबर को 30 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आशंका जताई है, जबकि पूर्वी राजस्थान में भी इसी दिन अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, और पंजाब में भी 6 से 12 सितंबर के बीच भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।