IMD Rain Alert: अभी और बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने पंजाब, उत्तराखंड सहित इन राज्यों के लिए जारी किया रेड अलर्ट

IMD Rain Alert: देश के कई राज्यों में बारिश ने कहर मचा रखा है। पंजाब में बाढ़ के कारण जन जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। गुरुवार को मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अभी और बादल बरसने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 7 सितंबर तक गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के कुछ स्थानों पर 4 से 6 सितंबर के दौरान और सौराष्ट्र व कच्छ में 6 और 7 सितंबर को अत्यंत भारी बारिश हो सकती है।