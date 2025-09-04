Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

IMD Rain Alert: अभी और बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने पंजाब, उत्तराखंड सहित इन राज्यों के लिए जारी किया रेड अलर्ट

Monsoon: बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए है। नदी नाले उफान पर चल रहे है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

भारत

Ashib Khan

Sep 04, 2025

IMD Update
IMD ने तेज बारिश की जताई संभावना (Photo-ANI)

IMD Rain Alert: देश के कई राज्यों में बारिश ने कहर मचा रखा है। पंजाब में बाढ़ के कारण जन जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। गुरुवार को मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अभी और बादल बरसने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 7 सितंबर तक गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के कुछ स्थानों पर 4 से 6 सितंबर के दौरान और सौराष्ट्र व कच्छ में 6 और 7 सितंबर को अत्यंत भारी बारिश हो सकती है।

इन जगहों पर होगी भारी बारिश

IMD बुलेटिन के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 04 और 05 सितंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, पूर्वी राजस्थान में 04 से 07 सितंबर तक भारी वर्षा की संभावना है।

उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी

मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार उत्तराखंड और राजस्थान में 4 से 8 तारीख के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब में 4 और 10 तारीख को, हरियाणा, चंडीगढ़ में 4, 5 और 8 से 10 तारीख के दौरान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 सितंबर को तथा पश्चिमी राजस्थान में 6 और 7 तारीख को, पूर्वी राजस्थान में 4-7 सितंबर के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना

4 से 6 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी।  04 और 05 को पूर्वी मध्य प्रदेश, 04 को विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा,  05 और 07-10 के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 08-10 सितंबर के दौरान बिहार में 04 और 05 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बारिश होगी। 

तेज हवा चलने की जताया अनुमान

मौसम विभाग ने 8 और 9 सिंतबर को तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा अगले 5 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति) चलने की संभावना है।

Published on:

04 Sept 2025 05:11 pm

Hindi News / National News / IMD Rain Alert: अभी और बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने पंजाब, उत्तराखंड सहित इन राज्यों के लिए जारी किया रेड अलर्ट

