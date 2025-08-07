7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Rain Alert: उत्तराखंड तबाह, दिल्ली में बाढ़ का खतरा, यूपी-बिहार जलमग्न, जानें रक्षाबंधन तक कैसा रहेगा मौसम

IMD Rain Alert: मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते लोगों में डर का माहौल है। उत्तराखंड में अगले 18 घंटे भारी बारिश की संभावना है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 07, 2025

देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट (फोटो- पत्रिका)
देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट (फोटो- पत्रिका)

IMD Rain Alert: देशभर में मानसून कहर बरपा रहा है। बाढ़ (Flood) और बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं तो वहीं सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आने वाली बाढ़ से लोग सहमे हुए हैं। मौसम विभाग ने रक्षाबंधन तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

बिहार, यूपी में भारी बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने बाढ़ और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली में मूसलाधार बारिश होगी। वहीं, मध्यय प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी जोरदार बारिश की संभावना है। विभाग ने लोगों से नदी, नालों से दूर रहने को कहा है। साथ ही, जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की सलाह दी है। विभाग ने वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिजली चमकने पर खुले स्थानों न रहने और किसी बड़े पेड़ की ओट न लेने को कहा है।

ये भी पढ़ें

Ghana Helicopter Crash: घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत
विदेश
Helicopter crash in Ghana (Photo: X account Ghana Armed Forces)

मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा नदी अपने ऊफान पर है। वाराणसी के सभी गंगा घाट डूब गए हैं। अस्सी घाट के बाहरी इलाकों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन प्रयागराज में रेस्क्यू अभियान में जुटा हुआ है। मौसम विभाग ने आज यूपी के 10 जिलों लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, प्रतापगढ़ में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सचेत रहने को कहा है।

बिहार को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोसी और सीमांचल इलाके में भारी बारिश के चलते बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना, रोहतास, गया, औरंगाबाद, कैमूर, सुपौल, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी में भारी बारिश और व्रजपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलें। वहीं, पड़ोसी राज्य झारखंड में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने पलामू, चतरा, गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तराखंड और हिमाचल में लैंडस्लाइड का खतरा

बीते दिनों खीरगंगा नदी में आई बाढ़ के बाद से लोग उत्तराखंड के लोग डरे व सहमे हुए हैं। आज भी मौसम विभाग ने लैंडस्लाइड और भारी बारिश की संभावना जताते हुए नदी-नालों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। IMD ने राज्य में अगले 18 घंटे अति भारी बारिश की संभावना जताई है। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून में भारी बारिश और आकशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू में भी बारिश के चलते जन-जीवन प्रभावित हुआ है। पंजाब और हरियाणा को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है।

वहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से धराली गांव में भारी तबाही हुई। हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान जारी है। बुधवार को 190 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 2 शव बरामद किए गए। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बाकी टीमें बिना रुके बचाव अभियान में लगी हुई है।

दिल्ली में रक्षाबंधन तक बारिश का दौर रहेगा जारी

दिल्ली - NCR में रक्षाबंधन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं, एमपी के 20 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी, मोरेना, सागर, भोपाल, भिंड, विदिशा, सागर, रायसेन, अशोक नगर, सीहोर, होशंगाबाद, सागर, छतरपुर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Aug 2025 08:24 am

Published on:

07 Aug 2025 08:21 am

Hindi News / National News / IMD Rain Alert: उत्तराखंड तबाह, दिल्ली में बाढ़ का खतरा, यूपी-बिहार जलमग्न, जानें रक्षाबंधन तक कैसा रहेगा मौसम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.