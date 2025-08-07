IMD Rain Alert: उत्तराखंड तबाह, दिल्ली में बाढ़ का खतरा, यूपी-बिहार जलमग्न, जानें रक्षाबंधन तक कैसा रहेगा मौसम

भारतीय मौसम विभाग ने बाढ़ और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली में मूसलाधार बारिश होगी। वहीं, मध्यय प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी जोरदार बारिश की संभावना है। विभाग ने लोगों से नदी, नालों से दूर रहने को कहा है। साथ ही, जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की सलाह दी है। विभाग ने वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिजली चमकने पर खुले स्थानों न रहने और किसी बड़े पेड़ की ओट न लेने को कहा है।