IMD Rain Alert: उत्तराखंड तबाह, दिल्ली में बाढ़ का खतरा, यूपी-बिहार जलमग्न, जानें रक्षाबंधन तक कैसा रहेगा मौसम

IMD Rain Alert: देशभर में मानसून कहर बरपा रहा है। बाढ़ (Flood) और बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं तो वहीं सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आने वाली बाढ़ से लोग सहमे हुए हैं। मौसम विभाग ने रक्षाबंधन तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।
भारतीय मौसम विभाग ने बाढ़ और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली में मूसलाधार बारिश होगी। वहीं, मध्यय प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी जोरदार बारिश की संभावना है। विभाग ने लोगों से नदी, नालों से दूर रहने को कहा है। साथ ही, जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की सलाह दी है। विभाग ने वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिजली चमकने पर खुले स्थानों न रहने और किसी बड़े पेड़ की ओट न लेने को कहा है।
मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा नदी अपने ऊफान पर है। वाराणसी के सभी गंगा घाट डूब गए हैं। अस्सी घाट के बाहरी इलाकों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन प्रयागराज में रेस्क्यू अभियान में जुटा हुआ है। मौसम विभाग ने आज यूपी के 10 जिलों लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, प्रतापगढ़ में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सचेत रहने को कहा है।
बिहार को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोसी और सीमांचल इलाके में भारी बारिश के चलते बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना, रोहतास, गया, औरंगाबाद, कैमूर, सुपौल, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी में भारी बारिश और व्रजपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलें। वहीं, पड़ोसी राज्य झारखंड में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने पलामू, चतरा, गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
बीते दिनों खीरगंगा नदी में आई बाढ़ के बाद से लोग उत्तराखंड के लोग डरे व सहमे हुए हैं। आज भी मौसम विभाग ने लैंडस्लाइड और भारी बारिश की संभावना जताते हुए नदी-नालों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। IMD ने राज्य में अगले 18 घंटे अति भारी बारिश की संभावना जताई है। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून में भारी बारिश और आकशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू में भी बारिश के चलते जन-जीवन प्रभावित हुआ है। पंजाब और हरियाणा को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है।
वहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से धराली गांव में भारी तबाही हुई। हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान जारी है। बुधवार को 190 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 2 शव बरामद किए गए। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बाकी टीमें बिना रुके बचाव अभियान में लगी हुई है।
दिल्ली - NCR में रक्षाबंधन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं, एमपी के 20 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी, मोरेना, सागर, भोपाल, भिंड, विदिशा, सागर, रायसेन, अशोक नगर, सीहोर, होशंगाबाद, सागर, छतरपुर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।