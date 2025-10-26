IMD Red Alert: अगले 72 घंटे कहर बनकर बरसेगी बारिश, साइक्लोन मोन्था के लैंडफॉल होते ही मच सकती है तबाही

साइक्लोन मोन्था को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू (CM Chandrababu Naidu) ने प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। नायडू ने कहा कि जरूरी सेवाओं में रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने गुंटूर, नेल्लोर, चित्तौड़, काकीनाडा, बापटला और YSR कडप्पा के जिलाधिकारियों को साइक्लोन के लैंडफॉल होते ही जमीनी स्तर पर राहत-बचाव कार्य के लिए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। साइक्लोन के और गंभीर होने की स्थिति को देखते हुए सीएम नायडू ने शनिवार को डिस्ट्रिक कलेक्टर और एसपी के साथ बातचीत भी की।