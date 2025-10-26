Patrika LogoSwitch to English

IMD Red Alert: अगले 72 घंटे कहर बनकर बरसेगी बारिश, साइक्लोन मोन्था के लैंडफॉल होते ही मच सकती है तबाही

IMD ने साइक्लोन मोन्था को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने अधिकारियों संग बैठक की। इसमें उन्होंने कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 26, 2025

IMD rain alert

भारी बारिश का अलर्ट। फाइल फोटो- पत्रिका

IMD Alert: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) की ओर साइक्लोन मोन्था (Cyclone Montha) तेजी से बढ़ रहा है। यह आज से 28 अक्टूबर तक राज्य के तटीय इलाकों में तबाही मचाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि मोन्था के लैंडफॉल होते ही राज्य में भारी बारिश की संभावना है। IMD ने चेतावनी जारी की है कि 27 और 28 अक्टूबर को रायलसीमा इलाके में भारी बारिश की संभावना है।

सीएम ने प्रशासन को अलर्ट पर रहने को कहा

साइक्लोन मोन्था को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू (CM Chandrababu Naidu) ने प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। नायडू ने कहा कि जरूरी सेवाओं में रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने गुंटूर, नेल्लोर, चित्तौड़, काकीनाडा, बापटला और YSR कडप्पा के जिलाधिकारियों को साइक्लोन के लैंडफॉल होते ही जमीनी स्तर पर राहत-बचाव कार्य के लिए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। साइक्लोन के और गंभीर होने की स्थिति को देखते हुए सीएम नायडू ने शनिवार को डिस्ट्रिक कलेक्टर और एसपी के साथ बातचीत भी की।

IMD ने साइक्लोन के 28 अक्टूबर को काकीनाडा के पास तट पार करने की भविष्यवाणी के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे 90-110 km की स्पीड से तेज़ हवाएं चलेंगी। CM ने कहा कि अगर जरूरी हो तो शिक्षण संस्थानों में छुट्टियां घोषित कर देनी चाहिए, और रियल टाइम में जमीनी स्तर पर जानकारी पहुंचनी चाहिए। बता दें कि साइक्लोन मोन्था नाम थाईलैंड ने रखा है।

Updated on:

26 Oct 2025 07:35 am

Published on:

26 Oct 2025 07:22 am

Hindi News / National News / IMD Red Alert: अगले 72 घंटे कहर बनकर बरसेगी बारिश, साइक्लोन मोन्था के लैंडफॉल होते ही मच सकती है तबाही

Patrika Site Logo

