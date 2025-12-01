IMD Update: इस बार होगी कड़ाके की सर्दी? किन जगहों पर चलेगी शीत लहर; मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट

IMD Update: मौसम विभाग ने दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच मौसम कैसा रहेगा, इसको लेकर बुलेटिन जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और शीत लहर भी चलेगी। IMD के मुताबिक मध्य भारत के कुछ हिस्सों के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से ज़्यादा शीत लहर चलने की संभावना है, जिससे कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है।