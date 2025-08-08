रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर बदलेगा मानसून का मिजाज, इन राज्यों में बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया अपडेट

रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) और जन्माष्टमी (Janmashtami) के त्योहारी मौसम में देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा अपडेट जारी करते हुए बताया कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन और 16-17 अगस्त को जन्माष्टमी के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और अन्य उत्तरी राज्यों में बारिश की संभावना है।
IMD के अनुसार, रक्षाबंधन के दिन (9 अगस्त) दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान तापमान में 4 डिग्री तक की कमी देखी जा सकती है, जिससे दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
जन्माष्टमी (16-17 अगस्त) के आसपास दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD ने 10 से 13 अगस्त तक दिल्ली, हरियाणा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। राजस्थान, हरियाणा, और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है।
मुंबई में भी रक्षाबंधन के आसपास बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 9 अगस्त को मुंबई में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, साथ ही 80-90% नमी के कारण उमस भरा मौसम रहेगा।
IMD ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जलभराव और यातायात की समस्याएं हो सकती हैं। त्योहारों के दौरान यात्रा करने वालों को मौसम अपडेट्स पर नजर रखने और बारिश से बचाव के उपाय करने की सलाह दी गई है।