रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर बदलेगा मानसून का मिजाज, इन राज्यों में बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया अपडेट

IMD के अनुसार, रक्षाबंधन के दिन (9 अगस्त) दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान तापमान में 4 डिग्री तक की कमी देखी जा सकती है, जिससे दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।