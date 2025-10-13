Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Alert: मौसम विभाग का 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, 13 से 20 अक्टूबर तक बारिश और तूफान की दी चेतावनी

India Weather Forecast 2025: IMD ने 13-20 अक्टूबर 2025 तक भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 13, 2025

Heavy Rain

Heavy rain alert

India Weather Forecast 2025: भारतीय मौसम विभाग (India Weather Forecast October 2025) ने देश भर के लिए नया मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, अगले कुछ दिनों के दौरान कई राज्यों में बारिश और गरज-चमक (IMD Heavy Rain Alert) के साथ तूफान आने की संभावना है। खासकर उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश के आसार रहेंगे, जबकि दक्षिण में गर्मी का असर कम हो रहा है। यह पूर्वानुमान किसानों, यात्रियों और शहरवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम बदलाव से बाढ़ (India Flood Risk 2025) का खतरा हो सकता है। विभाग के अनुसार उत्तर भारत में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। वहीं 14 से 16 अक्टूबर तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में छिटपुट बारिश हो सकती है, जिसमें 20-40 मिमी तक पानी गिरने का अनुमान है। तापमान 28-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन होने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में सुबह का कोहरा भी कुछ राहत दे सकता है, लेकिन प्रदूषण स्तर पर नजर रखनी होगी।

बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश

महकमे के मुताबिक पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में तेज बारिश का दौर चलेगा। 15-17 अक्टूबर को कोलकाता और पटना जैसे शहरों में 50-70 मिमी बारिश रिकॉर्ड हो सकती है, जो बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकती है। गरज-चमक वाले बादल और तेज हवाएं 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी। असम और मेघालय में भारी वर्षा से नदियां उफान पर आ सकती हैं। यात्रा करने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हवाई और रेल सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

हल्की बारिश का सिलसिला कायम

पश्चिमी भारत में मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला कायम है। 14-18 अक्टूबर तक अरब सागर की नमी से 10-30 मिमी बारिश हो सकती है। तापमान 25-32 डिग्री के दायरे में रहेगा। गोवा और दमन जैसे क्षेत्रों में आर्द्रता ज्यादा रहेगी, जो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि चक्रवात का कोई खतरा नहीं लेकिन लहरें ऊंची रहेंगी।

हल्की फुहारें पड़ सकती हैं

विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में चेन्नई, बेंगलुरु और केरल में मौसम सुहाना रहेगा। वहीं 16-20 अक्टूबर तक तमिलनाडु और कर्नाटक में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जगहें धूप वाली रहेंगी। तापमान 22-30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। आंध्र प्रदेश में गर्मी थोड़ी कम होगी, लेकिन उमस बनी रहेगी। यहां किसानों को सिंचाई पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है।

तूफानी बारिश 30-50 मिमी तक हो सकती है

विभाग के मुताबिक मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मिश्रित मौसम रहेगा। 15-17 अक्टूबर को भोपाल और रायपुर में तूफानी बारिश 30-50 मिमी तक हो सकती है। तापमान 26-34 डिग्री रहेगा। मौसम विभाग ने ग्रामीण इलाकों में बिजली गिरने का अलर्ट दिया है। यह पूर्वानुमान 21 अक्टूबर तक वैलिड है, और अगले अपडेट में बदलाव संभव हैं। बहरहाल देश का मौसम अस्थिर है। IMD ने 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भारी बारिश से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से ऐसे उतार-चढ़ाव बढ़ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

weather alert

मौसम समाचार

weather news

weather report

Updated on:

13 Oct 2025 05:56 pm

Published on:

13 Oct 2025 05:55 pm

Hindi News / National News / IMD Alert: मौसम विभाग का 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, 13 से 20 अक्टूबर तक बारिश और तूफान की दी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Jan Suraaj Candidate List: जन सुराज की दूसरी सूची में कितने मुस्लिमों को मिला टिकट, जानें कहां से किसे बनाया प्रत्याशी

राष्ट्रीय

अरुंधति रॉय की किताब के कवर पर बीड़ी वाली तस्वीर को क्लीन चिट, PIL खारिज,केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला

Arundhati Roy Book Controversy
राष्ट्रीय

NDA में सीट बंटवारे से नाखुश होने की बात को मांझी ने नकारा, कहा- हम पूरी तरह से संतुष्ट

Union Minister Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय

दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामला: BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक आरोपी के TMC से जुड़े होने का किया दावा

राष्ट्रीय

राजनीति में आने के बाद कमाई पर लगी रोक, कंगना रनौत की तरह सुरेश गोपी ने भी बहाए ‘आंसू’, सुनीत दत्त दोनों जगहों पर छाए रहे

Suresh Gopi
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.