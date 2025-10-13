IMD Alert: मौसम विभाग का 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, 13 से 20 अक्टूबर तक बारिश और तूफान की दी चेतावनी

Heavy rain alert
India Weather Forecast 2025: भारतीय मौसम विभाग (India Weather Forecast October 2025) ने देश भर के लिए नया मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, अगले कुछ दिनों के दौरान कई राज्यों में बारिश और गरज-चमक (IMD Heavy Rain Alert) के साथ तूफान आने की संभावना है। खासकर उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश के आसार रहेंगे, जबकि दक्षिण में गर्मी का असर कम हो रहा है। यह पूर्वानुमान किसानों, यात्रियों और शहरवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम बदलाव से बाढ़ (India Flood Risk 2025) का खतरा हो सकता है। विभाग के अनुसार उत्तर भारत में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। वहीं 14 से 16 अक्टूबर तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में छिटपुट बारिश हो सकती है, जिसमें 20-40 मिमी तक पानी गिरने का अनुमान है। तापमान 28-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन होने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में सुबह का कोहरा भी कुछ राहत दे सकता है, लेकिन प्रदूषण स्तर पर नजर रखनी होगी।
महकमे के मुताबिक पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में तेज बारिश का दौर चलेगा। 15-17 अक्टूबर को कोलकाता और पटना जैसे शहरों में 50-70 मिमी बारिश रिकॉर्ड हो सकती है, जो बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकती है। गरज-चमक वाले बादल और तेज हवाएं 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी। असम और मेघालय में भारी वर्षा से नदियां उफान पर आ सकती हैं। यात्रा करने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हवाई और रेल सेवाओं पर असर पड़ सकता है।
पश्चिमी भारत में मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला कायम है। 14-18 अक्टूबर तक अरब सागर की नमी से 10-30 मिमी बारिश हो सकती है। तापमान 25-32 डिग्री के दायरे में रहेगा। गोवा और दमन जैसे क्षेत्रों में आर्द्रता ज्यादा रहेगी, जो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि चक्रवात का कोई खतरा नहीं लेकिन लहरें ऊंची रहेंगी।
विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में चेन्नई, बेंगलुरु और केरल में मौसम सुहाना रहेगा। वहीं 16-20 अक्टूबर तक तमिलनाडु और कर्नाटक में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जगहें धूप वाली रहेंगी। तापमान 22-30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। आंध्र प्रदेश में गर्मी थोड़ी कम होगी, लेकिन उमस बनी रहेगी। यहां किसानों को सिंचाई पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है।
विभाग के मुताबिक मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मिश्रित मौसम रहेगा। 15-17 अक्टूबर को भोपाल और रायपुर में तूफानी बारिश 30-50 मिमी तक हो सकती है। तापमान 26-34 डिग्री रहेगा। मौसम विभाग ने ग्रामीण इलाकों में बिजली गिरने का अलर्ट दिया है। यह पूर्वानुमान 21 अक्टूबर तक वैलिड है, और अगले अपडेट में बदलाव संभव हैं। बहरहाल देश का मौसम अस्थिर है। IMD ने 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भारी बारिश से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से ऐसे उतार-चढ़ाव बढ़ रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार