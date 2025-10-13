IMD Alert: मौसम विभाग का 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, 13 से 20 अक्टूबर तक बारिश और तूफान की दी चेतावनी

India Weather Forecast 2025: भारतीय मौसम विभाग (India Weather Forecast October 2025) ने देश भर के लिए नया मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, अगले कुछ दिनों के दौरान कई राज्यों में बारिश और गरज-चमक (IMD Heavy Rain Alert) के साथ तूफान आने की संभावना है। खासकर उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश के आसार रहेंगे, जबकि दक्षिण में गर्मी का असर कम हो रहा है। यह पूर्वानुमान किसानों, यात्रियों और शहरवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम बदलाव से बाढ़ (India Flood Risk 2025) का खतरा हो सकता है। विभाग के अनुसार उत्तर भारत में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। वहीं 14 से 16 अक्टूबर तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में छिटपुट बारिश हो सकती है, जिसमें 20-40 मिमी तक पानी गिरने का अनुमान है। तापमान 28-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन होने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में सुबह का कोहरा भी कुछ राहत दे सकता है, लेकिन प्रदूषण स्तर पर नजर रखनी होगी।