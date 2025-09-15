Trump Tariff का असर, आंध्र प्रदेश को 25 हजार करोड़ का लगा झटका, CM नायडू ने कर दी PM मोदी से ये डिमांड

Trump Tariff: अमेरिका (America) ने भारत (India) पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। ट्रंप के टैरिफ का असर अब अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। आंध्र प्रदेश के झींगा (प्रॉन्स) निर्यातकों को 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिका को निर्यात किए जा रहे लगभग 2 हजार कंटेनरों पर लगभग 600 करोड़ रुपए का टैरिफ बोझ पड़ रहा है। इस कारण आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र की मोदी सरकार से मत्यस्य पालकों की मदद करने की अपील की है। नायडू ने कहा कि राज्य के मत्यस्य पालक और किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। दरअसल, ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ के अलावे 5.76 प्रतिशत प्रतिपूरक शुल्क और 3.96 प्रतिशत एंटी-डंपिंग शुल्क की घोषणा के बाद कुल टैरिफ 59.72 पहुंच गया है।