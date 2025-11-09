बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर ने दी रेप करने की धमकी, कही ये बात…

ऑटो ड्राइवर ने युवती को दी रेप की धमकी (Photo-AI)
बेंगलुरु शहर की चमचमाती सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इंदिरानगर के व्यस्त इलाके में एक बूढ़े ऑटो ड्राइवर ने शॉर्ट स्कर्ट पहने एक युवती पर बीच सड़क पर चिल्लाते हुए रेप की धमकी दे दी। घटना को लेकर पीड़िता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। घटना शनिवार की बताई जा रही है।
युवती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा- शनिवार दोपहर करीब तीन बजे इंदिरानगर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तभी एक बूढ़ा ऑटो ड्राइवर बीच सड़क पर उसपर और बॉयफ्रेंड पर चिल्लाया। फिर छोटी स्कर्ट पहनने पर उसने गाली दी।
युवती ने कहा कि ऑटो ड्राइवर ने उसके बॉयफ्रेंड से कहा कि अगर वह इस तरह की चीजें पहनेगी तो लोग उसका रेप करेंगे। मैं उसका बलात्कार करूंगा। इसके बाद बॉयफ्रेंड और ऑटो ड्राइवर के बीच बहस हुई, जिसके बाद वह अपना गाड़ी लेकर चला गया।
पीड़िता ने बताया कि वह उसके ऑटो के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले सकी और ना ही घटना का वीडियो बनाया। साथ ही उसने चिंता जाहिर करते महिलाओं को सतर्क रहने की चेतावनी दी। लड़की ने लिखा- मुझे इस बात की चिंता है कि वह उन महिलाओं के साथ क्या करता होगा, जो अकेले यात्रा करती हैं।
बता दें कि बेंगलुरु में सड़क पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के कई मामले सामने आते है। हाल ही में एक युवती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद के हैरेसमेंट का वीडियो शेयर किया था। युवती ने रैपिडो बाइक चालक पर गलत तरीके से छूने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसको लेकर पीड़िता ने पुलिस से भी शिकायत की है।
हालांकि इससे पहले रैपिडो ड्राइवर द्वारा महिला को थप्पड़ मारने का भी मामला सामने आया था। दरअसल, ड्राइवर ने इतने जोर से महिला को थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिर गई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लिया था।
