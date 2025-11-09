बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर ने दी रेप करने की धमकी, कही ये बात…

बेंगलुरु शहर की चमचमाती सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इंदिरानगर के व्यस्त इलाके में एक बूढ़े ऑटो ड्राइवर ने शॉर्ट स्कर्ट पहने एक युवती पर बीच सड़क पर चिल्लाते हुए रेप की धमकी दे दी। घटना को लेकर पीड़िता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। घटना शनिवार की बताई जा रही है।