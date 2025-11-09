Patrika LogoSwitch to English

बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर ने दी रेप करने की धमकी, कही ये बात…

बेंगलुरु में एक युवती को ऑटो ड्राइवर ने छोटी स्कर्ट पहनने पर रेप की धमकी दी है। साथ ही बॉयफ्रेंड के साथ भी बहस की।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Nov 09, 2025

ऑटो ड्राइवर ने युवती को दी रेप की धमकी

ऑटो ड्राइवर ने युवती को दी रेप की धमकी (Photo-AI)

बेंगलुरु शहर की चमचमाती सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इंदिरानगर के व्यस्त इलाके में एक बूढ़े ऑटो ड्राइवर ने शॉर्ट स्कर्ट पहने एक युवती पर बीच सड़क पर चिल्लाते हुए रेप की धमकी दे दी। घटना को लेकर पीड़िता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। घटना शनिवार की बताई जा रही है।

छोटी स्कर्ट पहनने पर दी गाली

युवती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा- शनिवार दोपहर करीब तीन बजे इंदिरानगर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तभी एक बूढ़ा ऑटो ड्राइवर बीच सड़क पर उसपर और बॉयफ्रेंड पर चिल्लाया। फिर छोटी स्कर्ट पहनने पर उसने गाली दी। 

रेप करने की दी धमकी

युवती ने कहा कि ऑटो ड्राइवर ने उसके बॉयफ्रेंड से कहा कि अगर वह इस तरह की चीजें पहनेगी तो लोग उसका रेप करेंगे। मैं उसका बलात्कार करूंगा। इसके बाद बॉयफ्रेंड और ऑटो ड्राइवर के बीच बहस हुई, जिसके बाद वह अपना गाड़ी लेकर चला गया।

महिलाओं को सतर्क रहने की दी चेतावनी

पीड़िता ने बताया कि वह उसके ऑटो के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले सकी और ना ही घटना का वीडियो बनाया। साथ ही उसने चिंता जाहिर करते महिलाओं को सतर्क रहने की चेतावनी दी। लड़की ने लिखा- मुझे इस बात की चिंता है कि वह उन महिलाओं के साथ क्या करता होगा, जो अकेले यात्रा करती हैं।

पहले भी आ चुके हैं कई मामले सामने

बता दें कि बेंगलुरु में सड़क पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के कई मामले सामने आते है। हाल ही में एक युवती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद के हैरेसमेंट का वीडियो शेयर किया था। युवती ने रैपिडो बाइक चालक पर गलत तरीके से छूने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसको लेकर पीड़िता ने पुलिस से भी शिकायत की है।

हालांकि इससे पहले रैपिडो ड्राइवर द्वारा महिला को थप्पड़ मारने का भी मामला सामने आया था। दरअसल, ड्राइवर ने इतने जोर से महिला को थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिर गई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लिया था।

Updated on:

09 Nov 2025 04:13 pm

Published on:

09 Nov 2025 04:04 pm

Hindi News / National News / बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर ने दी रेप करने की धमकी, कही ये बात…

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘3 नवंबर को 6 हजार लोगों को हरियाणा से बिहार लेकर गई ट्रेन’, दूसरे चरण के मतदान से पहले कपिल सिब्बल ने लगाए आरोप

कपिल सिब्बल ने लगाए आरोप
राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं…’, वाई प्लस सुरक्षा मिलने पर क्या बोले तेजप्रताप यादव? तेजस्वी को लेकर भी दिया बयान

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: नालंदा में सीसीटीवी से छेड़छाड़ का आरोप, राजद ने कहा- चुनाव आयोग जनादेश से खिलवाड़ कर रहा…

राष्ट्रीय

बिहार: तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाने डांस करते राबड़ी आवास पहुंचे कार्यकर्ता, देखिए वीडियो…

पटना

Bihar Politics: तेजस्वी के जन्मदिन पर BJP के कद्दावर नेता ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले- उनके भाग्य में…

राष्ट्रीय
